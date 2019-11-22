Аграрии Карачаево-Черкесии получат в 2020 году субсидии на выращивание сахарной свеклы

ЧЕРКЕССК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют развивать в регионе производство сахарной свеклы. В 2020 году аграрии смогут получать субсидии на тонну произведенной свеклы, общий объем финансирования проекта составит 25 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства региона.

"В 2020 году сельхозтоваропроизводителям, занимающимся выращиванием сахарной свеклы, предусмотрено предоставление субсидии на тонну произведенной свеклы", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи первого зампредседателя правительства КЧР Эльдара Байчорова с председателем правления Союза сахаропроизводителей РФ Андреем Бодиным.

Субсидии позволят увеличить посевные площади под эту культуру до 7 тыс. га и производить около 260 тыс. тонн сахарной свеклы в год.

Как ТАСС пояснили в министерстве финансов КЧР, эти субсидии внесены в проект бюджета республики впервые. Власти планируют выделить по 25 млн рублей в 2020 и в 2021 годах

По данным республиканского министерства сельского хозяйства, в регионе продолжается уборка сахарной свеклы. По данным на конец октября, сахарной свеклы было убрано 2,4 га, накопано - 100,6 тыс. тонн, урожайность составляет 416 ц/га.