Посол России: переходное правительство Боливии хочет развивать энергетику вместе с Москвой

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 ноября. /ТАСС/. Переходное правительство Боливии заинтересовано в продолжении сотрудничества с Россией по энергетическим проектам и "считает их полезными" для экономики страны. Об этом ТАСС в пятницу сообщил посол России в Боливии Владимир Спринчан по итогам беседы с временным и.о. министра углеводородов и энергетики южноамериканской республики Виктором Уго Самора Кастедо.

По словам дипломата, переходное правительство страны в курсе незавершенных переговоров о сотрудничестве в газовой сфере и "инициативно заговорило" о необходимости их продолжения.

"Да, я о них знаю, и считаю, что их нужно продолжать, потому что это в интересах экономики страны", - процитировал Спринчан слова боливийского министра. Как уточнил посол, речь идет об участии "Газпрома" в разработке новых боливийских месторождений природного газа, его добыче и транспортировке в соседние государства. Объем российских инвестиций в этот проект составит $900 млн, сказал он.

"Россия настроена на контракты и соглашения в интересах народов обеих стран. Мы желаем Боливии быстрее пройти через эти непростые времена с тем, чтобы налаживалась жизнь, восстанавливалась экономика, развивались наши [совместные] проекты", - отметил Спринчан. В частности, он напомнил о строительстве Росатомом в Эль-Альто Центра ядерных исследований и технологий. "Это то, что сегодня на повестке дня немножко затормозилось вследствие известных событий", - резюмировал дипломат.