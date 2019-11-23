Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере высоких технологий

НАГОЯ /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Область высоких технологий представляет для России наибольший интерес в развитии сотрудничества с Японией. Об этом заявил в субботу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

"У нас с Японией много крупных проектов, - отметил он. - Японцы заинтересованы участвовать и в расширении сахалинских проектов, и в "Арктик-СПГ", и в других начинаниях. Мы, конечно, хотели бы больше привлекать наших японских партнеров к взаимодействию в сфере высоких технологий. Есть прогресс на направлении медицины, прежде всего в создании высоко технологичных онкологических центров".

Москва и Токио, продолжил глава дипведомства, намерены развивать практические шаги по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

"Премьер-министр [Японии Синдзо] Абэ выдвинул план из восьми пунктов, - напомнил он. - Мы в свою очередь представили на рассмотрение японских коллег перечень приоритетных проектов. Вот эти два документа сейчас лежат в основе всего того, что мы делаем, в том числе в рамках совместной хозяйственной деятельности на островах [южной части Курильской гряды]".

По словам министра, эта хозяйственная деятельность начала неплохо развиваться. "Прежде всего, есть прогресс в таких проектах, как налаживание современной мусоропереработки и налаживание специальных туристических поездок на южные Курильские острова, - обратил внимание Лавров. - Но, конечно, эти два направления совсем не прорывные, они не являются стратегическими в том, что касается развития наших экономических отношений".