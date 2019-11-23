Лавров назвал G20 оптимальным форматом для обсуждения вызовов в мировой экономике

НАГОЯ /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. "Большая двадцатка" остается оптимальной площадкой для обсуждения глобальных вызовов и проблем экономики, заявил в субботу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в японском городе Нагоя.

"Мы обсудили вопросы, которые связаны с проблемами в сфере глобального управления. Оно нуждается в совершенствовании, учитывая те проблемы, которые накопились в мировой экономике, в мировой торговой системе. С этой точки зрения Группа двадцати является оптимальным форматом. Это подтвердилось в ходе сегодняшних дискуссий, здесь представлены и страны БРИКС, и страны "семерки", и другие страны, которые обеспечивают представленность цивилизационного многообразия", - сказал он.

Министр отметил, что стороны затронули "вопросы, которые нужно выносить на обсуждение и [по которым нужно] стараться найти общеприемлемые подходы" к проблемам, которые затем в международно-правовом смысле будут решаться в Международном валютном фонде, во Всемирном банке и Всемирной торговой организации. "

Вопросы свободной, открытой глобальной торговой системы занимают особое место в дискуссиях, учитывая нарастание протекционизма, нарастание того, что называется торговыми войнами, и многое еще предстоит урегулировать", - подчеркнул он.

По словам Лаврова, на встрече глав МИД было также уделено время обсуждению целей устойчивого развития. Отдельно обсуждался вопрос роли Африки в современном мире.

"[Обсуждался] как с точки зрения огромного, не начавшего быть исчерпанным, экономического потенциала, так и с точки зрения содействия решению многочисленных конфликтов и кризисов, которые сохраняются на Африканском континенте и мешают освоению ресурсов Африки на благо ее народов, на благо мировой экономики, - продолжил министр, добавив, что российская сторона напомнила о продвигаемом принципе ненавязывания африканским странам своих подходов по преодолению конфликтов. - Мы так и будем действовать, поддерживая Африканский союз, субрегиональные организации на африканском континенте в том, как они видят пути решения африканских проблем".

Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, а встреча глав МИД проходит 22-23 ноября в Нагое.