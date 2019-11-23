Кабмин одобрил выделение почти 339 млн рублей регионам на празднование Дня Победы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило выделение регионам около 339 млн рублей на расходы, связанные с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина по итогам заседания правительства, которое прошло 21 ноября.

"В целях подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и обеспечения выполнения упомянутой программы проектом распоряжения предлагается выделить из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 338,9 млн рублей на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с этой программой", - говорится в тексте поручения.

Отмечается, что закон предусматривает выделение для Министерства обороны РФ в 2019 году средств для реализации программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".