Матвиенко отметила рост торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила взаимовыгодный и партнерский характер отношений России и Азербайджана, подчеркнув, что взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос на 14% и составил $2,5 млрд.

"За последние годы проделана огромная работа по углублению торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. И мы уже видим ее практические результаты. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос почти на 14% и составил около $2,5 млрд. Россия является главным торговым партнером Азербайджана по импорту и экспорту товаров несырьевого сектора", - сказала Матвиенко, выступая на X российско-азербайджанском межрегиональном форуме, который проходит в Москве.

По ее словам, также укрепляется инвестиционное сотрудничество. "Прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около $1,5 млрд. На азербайджанском рынке работают около 700 наших совместных предприятий", - отметила спикер Совфеда.

Интенсивное взаимодействие также ведется в транспортной сфере, в частности в рамках формирования коридора "Север-Юг". Матвиенко выразила уверенность, что он станет важнейшей транспортной артерией Евразии и позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии в Европу через Россию и Азербайджан.

"Сегодня отношения России и Азербайджана, которые носят партнерский и взаимовыгодный характер, основываются на принципах добрососедства и уважения интересов друг друга", - подчеркнула Матвиенко.

По мнению председателя СФ, для дальнейшего укрепления экономических связей двух стран необходимо по максимуму задействовать механизмы межрегионального сотрудничества. В настоящее время торговые отношения с Азербайджаном поддерживают 72 субъекта Российской Федерации, среди которых лидерами являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская, Волгоградская, Саратовская, Нижегородская, Астраханская и Свердловская области, а также Ставропольский и Краснодарский края.