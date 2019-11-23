{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко отметила рост торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном

Взаимный товарооборот по итогам 2018 года вырос на 14% и составил $2,5 млрд

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила взаимовыгодный и партнерский характер отношений России и Азербайджана, подчеркнув, что взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос на 14% и составил $2,5 млрд.

"За последние годы проделана огромная работа по углублению торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. И мы уже видим ее практические результаты. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос почти на 14% и составил около $2,5 млрд. Россия является главным торговым партнером Азербайджана по импорту и экспорту товаров несырьевого сектора", - сказала Матвиенко, выступая на X российско-азербайджанском межрегиональном форуме, который проходит в Москве.

По ее словам, также укрепляется инвестиционное сотрудничество. "Прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около $1,5 млрд. На азербайджанском рынке работают около 700 наших совместных предприятий", - отметила спикер Совфеда.

Интенсивное взаимодействие также ведется в транспортной сфере, в частности в рамках формирования коридора "Север-Юг". Матвиенко выразила уверенность, что он станет важнейшей транспортной артерией Евразии и позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии в Европу через Россию и Азербайджан.

"Сегодня отношения России и Азербайджана, которые носят партнерский и взаимовыгодный характер, основываются на принципах добрососедства и уважения интересов друг друга", - подчеркнула Матвиенко.

По мнению председателя СФ, для дальнейшего укрепления экономических связей двух стран необходимо по максимуму задействовать механизмы межрегионального сотрудничества. В настоящее время торговые отношения с Азербайджаном поддерживают 72 субъекта Российской Федерации, среди которых лидерами являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская, Волгоградская, Саратовская, Нижегородская, Астраханская и Свердловская области, а также Ставропольский и Краснодарский края.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаАзербайджанРоссия
Реклама на ТАСС
Эксперты просят включить в федеральный бюджет расходы на развитие инфраструктуры курортов
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько отметил, что озабоченность туристического бизнеса вызывает введение платной электронной путевки, а также туристского сбора с гостиниц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС