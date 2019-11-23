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Эксперты просят включить в федеральный бюджет расходы на развитие инфраструктуры курортов

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько отметил, что озабоченность туристического бизнеса вызывает введение платной электронной путевки, а также туристского сбора с гостиниц

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Участники IV Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов предложили включить финансирование развития инфраструктуры общероссийских курортов в федеральный бюджет на постоянной основе. Об этом по итогам конгресса в субботу ТАСС сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

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"На форуме прозвучало предложение включить финансирование развития инфраструктуры таких федеральных курортов, как Крым, Сочи, Кавминводы, в федеральный бюджет отдельной строкой на постоянной основе, как это было в советское время, когда эти курорты создавались. Тогда быть этим курортам не только всероссийскими, но и мировыми", - отметил собеседник агентства.

Шпилько также подчеркнул, что в ходе конгресса профессиональное сообщество дало высокую оценку утвержденной правительством РФ стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года.

"Осваивается механизм субсидирования туроператоров по въездному и внутреннему туризму. Не угасает импульс, заданный развитию отечественной туриндустрии сочинской Олимпиадой и чемпионатом мира по футболу. Поэтапно вводятся электронные въездные визы", - добавил эксперт.

Вместе с тем, по словам Шпилько, сегодня озабоченность туристического бизнеса вызывают введение платной для турфирм, а значит, и для потребителей, электронной путевки, а также туристского сбора с гостиниц и другие инициативы, подрывающие конкурентоспособность отечественного туристического продукта и инвестиционную привлекательность сферы гостеприимства.

IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов проходил в Сочи на курорте Роза Хутор с 20 по 22 ноября. В мероприятии приняли участие ведущие представители туриндустрии, работающие на российском рынке. Впервые курорт принял сразу два мероприятия - Международный туристский форум SIFT-2019 и Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов.

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