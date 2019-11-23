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Банки продали ОФЗ-н на сумму около 7,5 млрд рублей

Замминистра финансов Сергей Сторчак надеется, что к завершению периода продаж, 2 марта, банки полностью продадут выпуск

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта банк продали облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) на сумму около 7,5 млрд рублей со 2 сентября. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах Семейного финансового фестиваля.

"Мы третий месяц проводим продажу специальных облигаций федерального займа для населения нового выпуска, который стал более толерантным с точки зрения спроса и участников. Мы за неполных три месяца продали практически половину выпуска, чуть меньше", - отметил Сторчак.

Замминистра финансов выразил надежду, что к завершению периода продаж, 2 марта, банки полностью продадут выпуск. Объем четвертого выпуска ОФЗ-н под регистрационным номером 53004RMFS составит 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации равняется 1 тыс. рублей.

Ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщал, что Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта банк продали облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) на сумму более 5 млрд рублей за полтора месяца с момента возобновления продаж 2 сентября.

Минфин 2 сентября возобновил продажи ОФЗ-н для населения. Теперь при покупке и предъявлении облигаций к выкупу не придется выплачивать комиссию банкам-агентам, как раньше, эти расходы берет на себя федеральный бюджет.

Минимальная сумма покупки снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Один человек сможет приобрести ОФЗ-н на сумму до 15 млн рублей. Банками - агентами по продаже ОФЗ-н выступают Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта банк.

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