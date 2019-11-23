Новак считает, что говорить о возможности продления сделки ОПЕК+ пока рано

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минэнерго считает преждевременным говорить о возможности продления сделки ОПЕК+. Об этом в субботу сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Мы изначально говорили о том, что сделка до 1 апреля [2020 года]. Будем мониторить ситуацию", - сказал министр.

"На мой взгляд, рано сейчас", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности продления сделки до лета.

Страны ОПЕК+ на заседании 1 июля согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти до марта 2020 года. Действующая договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".