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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Новак считает, что говорить о возможности продления сделки ОПЕК+ пока рано

Сделка действительна до 1 апреля 2020 года, заявил министр энергетики

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минэнерго считает преждевременным говорить о возможности продления сделки ОПЕК+. Об этом в субботу сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Мы изначально говорили о том, что сделка до 1 апреля [2020 года]. Будем мониторить ситуацию", - сказал министр.

"На мой взгляд, рано сейчас", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности продления сделки до лета.

Страны ОПЕК+ на заседании 1 июля согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти до марта 2020 года. Действующая договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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