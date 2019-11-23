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Минэнерго рассчитывает внести энергостратегию в правительство в конце ноября

Проект энергостратегии рассчитан до 2035 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минэнерго рассчитывает в конце ноября внести в правительство проект энергостратегии до 2035 года. Об этом в субботу журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Мы сейчас досогласовываем с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - прим. ТАСС), внесем <...> Скорее всего, постараемся [внести] в конце ноября", - сказал министр.

Принятие энергостратегии России до 2035 года правительство откладывает уже неоднократно. Изначально она была подготовлена в 2015 году. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев призвал актуализировать документ и заняться цифровизацией ТЭК.

Ранее Минэнерго сообщало, что рассчитывает внести проект энергостратегии-2035 в правительство до 1 декабря 2019 года. Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства энергетики Александр Гладков сообщал, что документ будет содержать оптимистичный и пессимистичный варианты развития.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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