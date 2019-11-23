Трутнев: механизм выравнивания энерготарифов в ДФО будет продлен в 2020 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продолжит работать в 2020 году в неизменном виде. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в субботу.

"В 2020 году все будет без изменений, до 2028 года оно будет продлено. Есть позиции по поводу того, чтобы изменить немножечко регулирование. Мы считаем, что менять ничего не надо. Будем искать какое-то общее решение. Вы слышали, наверное, Владимир Владимирович [Путин] нам посоветовал с [вице-премьером РФ Дмитрием] Козаком выяснить отношения", - сказал Трутнев.

"Решение принято до 2028 года, но неизменными позиции будут точно в 2020 году. А там еще посмотрим", - добавил он.

Механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей ряда регионов Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России. В результате в пяти из девяти регионов Дальневосточного федерального округа тариф был снижен до 4 рублей за 1 кВт/ч.

Механизм был введен на три года, но в 2018 году встал вопрос о продлении его действия до 2028 года. В июле министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что механизм снижения энерготарифов для Дальнего Востока будет продлен до 2028 года. По данным министерства, эффект от выравнивания тарифов на Дальнем Востоке в 2018 году оценивался в 10 млрд рублей.