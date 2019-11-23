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Сторчак: выпуск евробондов России в долларах грозит вторичными санкциями для инвесторов

По словам замминистра финансов, действия Минфина в этом вопросе будут сопровождаться консультациями с инвесторами и клиринговыми центрами

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Выпуск российских суверенных бумаг в долларах США может повлечь вторичные санкции для инвесторов. Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах Семейного финансового фестиваля.

"Мы же не хотим, во-первых, чтобы наш выпуск провалился. Во-вторых, мы не хотим, чтобы наши потенциальные инвесторы пострадали. Санкционная политика в том виде, в котором ее проводит заокеанский гигант, плоха вторичными санкциями. Если вы хотите какие-то цели достичь и делаете с точки зрения своих собственных интересов - это одна ситуация, а вот вторичные санкции, конечно, мешают людям, которые не имеют отношения к США, к их национальным интересам, к их целеполаганию. И этих людей много", - сказал Сторчак.

По его словам, действия Минфина РФ будут сопровождаться консультациями с инвесторами и клиринговыми центрами.

"Мы не хотим, чтобы через механизм вторичных санкций кто-то из потенциальных наших инвесторов пострадал. Поэтому будем действовать аккуратно и прежде всего через обширные консультации, консультации будут проводиться и с инвесторами, и с клубами инвесторов, и с клиринговыми центрами, потому что без хорошего клиринга спроса на бумаги не будет", - отметил Сторчак.

Замминистра финансов РФ добавил, что анализ возможных валют для номинирования еще проводится и будет завершен к середине 2020 года.

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