Хайнань в течение трех лет выделит $42,8 млн на строительство и запуск базовых станций 5G

ХАЙКОУ /Китай/, 23 ноября. /ТАСС/. Власти китайской южной провинции Хайнань к концу 2022 года выделят порядка 300 млн юаней (около $42,8 млн) на строительство и введение в эксплуатацию новых станций пятого поколения связи 5G. Об этом сообщил портал "Чжунго синьвэнь ван" .

По его данным, начиная с 2020 года, на эти цели будут выделяться ежегодно по 100 млн юаней (порядка $14,27 млн).

В сообщении говорится, что средства будут использоваться на создание необходимой инфраструктуры и достижение максимальной зоны покрытия 5G в провинции.

Развертывание и испытания базовых станций 5G уже осуществляется во многих крупных городах КНР. Так, к концу года власти Пекина намерены довести число базовых станций пятого поколения связи до 10 тыс., а руководство Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун, Южный Китай) планирует к 2021 году увеличить этот показатель до 65 тыс.

В конце октября ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи (5G). Теперь абоненты КНР могут пользоваться новыми пакетами услуг, самый дешевый из которых (30 гигабайт) стоит 128 юаней, а самый дорогой (300 гигабайт) - 599 юаней ($18 и $85 соответственно). На первоначальном этапе соответствующий сервис будет доступен в 50 крупнейших городах КНР, а с 2020 года - и в провинциях страны.