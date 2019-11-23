Министр экономики Хорватии назвал Россию значимым экономическим партнером страны

ЗАГРЕБ, 23 ноября. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Хорватия рассматривает Россию в качестве значимого торгово-экономического партнера. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС министр экономики республики Дарко Хорват в преддверии запланированной на 25-26 ноября в Москве 9-й сессии двусторонней Межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Россия для Хорватии является значимым торгово-экономическим партнером, который до введения санкций со стороны ЕС занял высокое место в списке внешнеторговых партнеров [республики], - подчеркнул глава ведомства. - За последние два года наблюдается положительная тенденция в развитии отношений между нашими странами".

По словам Хорвата, число двусторонних встреч между представителями Хорватии и России в последнее время растет. "Эти контакты способствуют дальнейшему росту инвестиций и совокупного торгового оборота, - обратил внимание министр. - В частности, помимо прочего, об этом мы говорили с предпринимателями и представителями российских государственных учреждений на Петербургском международном экономическом форуме в июне".

"Я уверен, что подобные позитивные контакты будут способствовать будущему усилению сотрудничества между хорватскими и российскими компаниями, тем более что мы приложили массу усилий для создания стимулирующей законодательной базы для привлечения новых инвестиций, о чем планируем говорить в ходе каждого нашего визита в РФ", - отметил Дарко Хорват.

Улучшение ведения бизнеса

Хорватская и российская стороны планируют подготовить предложения по улучшению условий ведения бизнеса между компаниями двух стран, сообщил Хорват.

По словам министра, по итогам заседания комиссии будет подписан протокол, который отрегулирует обязательства обеих сторон по улучшению двусторонних отношений на будущий год. "Я ожидаю, что после проведенного анализа текущего состояния [двустороннего экономического и научно-технического сотрудничества] мы подготовим конкретные предложения по улучшению условий ведения бизнеса между хорватскими и российскими экономическими субъектами", - сказал Хорват.

"Межправительственная хорватско-российская комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству является еще одним конкретным показателем того, что мы проводим регулярные встречи и конструктивные переговоры, чтобы найти решения всех потенциальных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели и, как правило, граждане наших двух стран, - подчеркнул министр. - Любое устранение определенных барьеров является шагом вперед в двусторонних отношениях Хорватии и России, и в этом мы хотим продемонстрировать серьезность и ответственность".

"Я полагаю, что в ходе двухдневного визита в Москву нас будет ожидать очень конструктивная дискуссия по ряду тематических направлений в нескольких областях [двустороннего сотрудничества], - выразил надежду Хорват, добавив, что участники предстоящего заседания МПК сконцентрируют внимание на торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, энергетике и туризме.

Двустороннее сотрудничество

Хорват заявил, что Хорватия и Россия обладают большим потенциалом для развития двустороннего сотрудничества в различных сферах и отраслях.

"Когда мы говорим о перспективных сферах и областях, в которых наши компании могут сотрудничать, почти нет секторов, в которых мы не видим хотя бы небольшого потенциала, - обратил внимание Хорват. - В дополнение к сегментам энергетики и туризма это особенно касается как строительных, так и вспомогательных секторов инфраструктуры, судостроения и машиностроения, телекоммуникаций, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также деревообрабатывающей, химической и фармацевтической промышленности".

По словам министра экономики, Россия в последнее время проявляет большой интерес к инвестициям в Хорватии. "Это в первую очередь касается областей энергетики и транспорта, туризма, а также некоторых других сфер, - отметил Хорват. - Интерес проявляют и мелкие предприниматели".

"Возможности серьезные, потенциал имеется, и мы несем ответственность за то, чтобы через двусторонние встречи, подобные этим (предстоящей сессии межправкомиссии - прим. ТАСС), создавать основу для наших предпринимателей для сотрудничества. Уверен, что результаты тогда не заставят себя ждать", - подытожил Дарко Хорват.