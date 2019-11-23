СМИ: визит миссии МВФ на Украину завершился безрезультатно

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/ Миссия международного валютного фонда (МВФ) покинула Украину без договоренностей о новой программе помощи. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Новое время" со ссылкой на свои источники.

Для фонда главными вопросами стали независимость Национального банка Украины и влияние олигарха Игоря Коломойского. По словам одного из источников, "любой компромисс с бывшими собственниками Приватбанка (одним из которых является Коломойский - прим. ТАСС) неприемлем". "Да, любой компромисс неприемлем, так как он подтвердит влияние Коломойского. А если оно высоко, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если с высокой вероятностью их не вернут?" - сказал источник.

Также миссию разочаровала земельная реформа, которая, как считают в МВФ, хуже моратория на продажу земель. По мнению источника, в этих условиях "за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами". Представители миссии также выразили разочарование тем, что к рынку земли не допустили иностранцев.

В то же время, премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал переговоры с миссией фонда "чрезвычайно продуктивными", однако не указал, в чем конкретно их результативность. "Миссия отметила значительный прогресс, который Украина достигла за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики", - написал он в Twitter. Гончарук добавил, что переговоры с фондом будут продолжаться в "ближайшие недели".

Миссия фонда прибыла в Киев 14 ноября. Сейчас Украина ведет переговоры о возможности открытия трехлетней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд. В Нацбанке Украины ожидают, что МВФ до конца года даст согласие на новую программу. Накануне визита миссии Коломойский призвал Украину отказаться от денег МВФ и обратиться за финансовой помощью к России.

Помощь МВФ

Действующая программа помощи "стенд-бай" была согласована Киевом и МВФ в конце декабря минувшего года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд. В декабре 2018 года Украина получила транш в размере около $1,4 млрд. Киев планировал получить в текущем году два транша примерно по $1,3 млрд каждый, но этого так и не произошло.

В 2019 году Украина должна выплатить МВФ по долгам около $2 млрд.

В новость были внесены изменения (18:32 мск) - добавлена позиция премьер-министра Украины.