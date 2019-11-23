Акимов: участием в строительстве моста через Лену заинтересовались несколько инвесторов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Проект строительства моста через реку Лену в Якутии заинтересовал сразу нескольких потенциальных инвесторов, сообщил ТАСС в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия" вице-премьер Максим Акимов. По его словам, инвестор, вероятнее всего, будет определен через конкурс, который объявят сразу после окончательного определения схемы финансирования проекта.

"Инвестор, скорее всего, будет определен в результате конкурсных процедур, - сказал он. - Желающие есть. Я могу сказать, что это не одна какая-то группа компаний, а у нас есть несколько заявителей, которые активно интересуются проектом. А что касается начала строительства, как только мы определим структуру финансирования, в том числе источник по федеральному гранту, будем объявлять тендер".

Интерес к строительству моста через Лену ранее проявляла инвестиционно-строительная группа "ВИС", а на прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что участие также могут принять и азиатские и ближневосточные фонды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что глава Якутии Айсен Николаев информировал президента РФ о согласовании вопроса строительства моста со всеми заинтересованными ведомствами. Президент адресовал соответствующий документ правительству, чтобы то подтвердило готовность к реализации проекта. В субботу министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что "это региональный проект, который коллеги сейчас дорабатывают, структурируют и пришлют нам [в Минтранс]" и отметил, что Росавтодору этот проект "понравился".

Стоимость строительства моста, по предварительным расчетам, может составить 83 млрд рублей. Проект предполагается реализовывать на условиях государственно-частного партнерства.