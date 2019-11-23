Кабмин ожидает новой концепции развития региональной авиации в декабре

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Основные параметры новой концепции развития региональной авиации уже определены, финализированную версию Минтранс должен направить в правительство до середины декабря. Об этом ТАСС в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия" сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"Мы ожидаем, что это случится [Минтранс представит свои предложения] точно в течение ближайшей недели-двух. Мы уже определились по концептуальному содержанию и структуре этих предложений. Они будут касаться всех взаимосвязанных частей: наземной инфраструктуры, бизнес-модели перевозчиков, модели маршрутной сети, модели субсидирования, всех элементов авиастроительного комплекса. Мы думаем, что это вопрос самого ближайшего времени", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Акимов сообщал, что правительство в течение 2020 года представит перспективную модель развития региональных авиаперевозок. По его словам, при создании модели правительство и профильные ведомства будут опираться в первую очередь на поручение президента по комбинированию в рамках одной авиакомпании субсидируемых и высокодоходных направлений.

На прошлой неделе Акимов провел стратегическую сессии по формированию концептуальных подходов долгосрочной стратегии развития региональных и местных гражданских авиаперевозок в России. По ее итогам аппарат вице-премьера сообщил, что новая модель должна быть выработана в первой половине 2020 года, а использоваться в 2021-2024 годах.