{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XIX съезд "Единой России"
Обновлено 

Кабмин ожидает новой концепции развития региональной авиации в декабре

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщал, что правительство в течение 2020 года представит перспективную модель развития региональных авиаперевозок

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Основные параметры новой концепции развития региональной авиации уже определены, финализированную версию Минтранс должен направить в правительство до середины декабря. Об этом ТАСС в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия" сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"Мы ожидаем, что это случится [Минтранс представит свои предложения] точно в течение ближайшей недели-двух. Мы уже определились по концептуальному содержанию и структуре этих предложений. Они будут касаться всех взаимосвязанных частей: наземной инфраструктуры, бизнес-модели перевозчиков, модели маршрутной сети, модели субсидирования, всех элементов авиастроительного комплекса. Мы думаем, что это вопрос самого ближайшего времени", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Акимов сообщал, что правительство в течение 2020 года представит перспективную модель развития региональных авиаперевозок. По его словам, при создании модели правительство и профильные ведомства будут опираться в первую очередь на поручение президента по комбинированию в рамках одной авиакомпании субсидируемых и высокодоходных направлений.

На прошлой неделе Акимов провел стратегическую сессии по формированию концептуальных подходов долгосрочной стратегии развития региональных и местных гражданских авиаперевозок в России. По ее итогам аппарат вице-премьера сообщил, что новая модель должна быть выработана в первой половине 2020 года, а использоваться в 2021-2024 годах.

Теги
РоссияАкимов, Максим АлексеевичXIX съезд "Единой России"
Реклама на ТАСС
Акимов: ограничений на инвестиции РЖД в объекты портовой инфрастурктуры не планируется
Ранее ФАС предложила РЖД отказаться от инвестиций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС