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Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Глава компании Илон Маск отметил, что Tesla не проводила масштабных рекламных кампаний, чтобы повысить спрос на машину
Описание
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck. Об этом сообщил руководитель компании Илон Маск в субботу в Twitter.

Как он написал, "к настоящему времени уже 146 тыс. заказов на Cybertruck". По словам Маска, в 42% случаев клиенты желают приобрести автомобиль в комплектации с двумя моторами. Как отметил бизнесмен, версия пикапа с тремя моторами заинтересовала 41% покупателей, а с одним мотором - 17%.

Маск заострил внимание на том, что Tesla не проводила масштабных рекламных кампаний, чтобы повысить спрос на Cybertruck, а также не привлекала знаменитых людей, чтобы привлечь внимание к машине.

Cybertruck был впервые продемонстрирован в четверг в Лос-Анджелесе. Опытный образец автомобиля показали со сцены. Как сообщил на презентации Маск, кузов и окна Cybertruck отличаются особой прочностью. Удары молотом по двери не оставили на ней видимых следов. Предприниматель заверил, что обшивка является пуленепробиваемой.

Электрокар в зависимости от мощности двигателя и привода доступен в трех типах комплектации. В наиболее совершенной из них он может проехать без подзарядки свыше 800 км, а также за 2,9 секунды развить скорость свыше 96 км/ ч. Объем багажника Cybertruck составляет около 2,8 тыс. л.

В самой простой комплектации электропикап стоит от $40 тыс. В машинах поддерживается функция автопилота.

Теги
СШАМаск, Илон
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