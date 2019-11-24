Потенциальные инвесторы озвучат предложения по строительству моста через Лену в декабре

ТАСС, 24 ноября. Потенциальные инвесторы выступят с предложениями по строительству автомобильного моста через реку Лена в Якутии в начале декабря. Власти региона планируют рассмотреть их в течение полутора месяцев. Об этом сообщил ТАСС глава республики Айсен Николаев.

Как заявлял ранее Николаев, проект планируют реализовать в рамках частной концессионной инициативы. Согласно механизму, инициатором проекта выступает инвестор, а орган власти рассматривает его предложения и принимает решение, будет ли заключаться концессионное соглашение.

"Ряд компаний, насколько мне известно, готовит частную концессионную инициативу, с которой они будут готовы выступить уже в начале декабря. В этом случае рассмотрение этой концессионной инициативы у нас в Якутии должно быть проведено до середины января. Если итоги концессии нас удовлетворят, мы уже сможем сделать выбор того концессионера, который будет обеспечивать реализацию проекта", - сказал Николаев.

Минтранс РФ ожидает от Якутии доработанной заявки по строительству моста через Лену для прохождения комиссии по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) в конце этого - начале следующего года.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год.