В форуме "Мой бизнес" в Приморье участвует более тысячи человек

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Форум для предпринимателей "Мой бизнес", проводимый в Приморье в рамках реализации соответствующего национального проекта в воскресенье, собрал более 1 тыс. участников. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Площадка форума "Мой бизнес" - это дополнительная возможность для предпринимателей получить новые знания, услышать экспертов мирового уровня, приобрести новых партнеров, перенять опыт ведущих предпринимателей страны, развить свои компетенции. Мы рассчитывали на 900 участников, но в зале уже больше тысячи человек и предприниматели продолжают приезжать", - сказал и. о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Наталья Набойченко.

Участников ждут 9 часов выступлений экспертов в режиме нон-стоп. Ключевыми темами стали меры государственной поддержки, новые технологии для бизнеса, маркетинг и коммуникации. Форум организован Министерством экономического развития России совместно с университетом "Синергия", администрацией Приморья и краевым центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее форумы "Мой Бизнес" уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Челябинске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Кызыле и других городах, где собрали более 25 тысяч человек.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности; расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП; созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации; популяризации предпринимательства.