На Кубани поддерживают идею переноса участков железной дороги с побережья

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Строительство трассы-дублера автодороги Джубга - Сочи и перенос участков железной дороги с побережья за пределы населенных пунктов необходимы для развития прибрежной территории и привлечения туда туристов. Такого мнения придерживается губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В субботу глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что первые варианты проекта строительства новой трассы Сочи - Джубга могут появиться в конце 2019 года, к их обсуждению Минтранс РФ рассчитывает приступить в первом квартале 2020 года. В частности, будет изучена возможность начала строительства трассы с наиболее загруженных участков - обхода Сочи и Туапсе. Дитрих также отмечал необходимость дублеров железной дороги, которая сейчас проходит по побережью, подчеркнув, что частое движение поездов по побережью "не дает ни нормально развиваться курорту, ни нормально жить тем, кто там сейчас проживает".

"Дорога Сочи - Джубга [является] сегодня единственной трассой, которая соединяет южную столицу [Сочи] с остальным краем и другими регионами. Безусловно, ее дублер необходим, и этот вопрос Краснодарский край неоднократно выносил для обсуждения на федеральный уровень, - сказал губернатор в беседе с ТАСС. - То, что сегодня начали говорить о выносе железнодорожных путей за пределы населенных пунктов - тоже огромный плюс. Мы поддерживаем такую позицию, это будет верным шагом с точки зрения логистики".

Кондратьев отметил, что это нужно, "прежде всего, для комфорта жителей Сочи". "Кроме того, Сочи сегодня остается главной точкой притяжения туристов на Черноморском побережье", - напомнил губернатор.

В настоящее время единственная автомобильная дорога, соединяющая город-курорт с другими регионами России, - это трасса А-147 Джубга - Сочи. Она проходит вдоль Черноморского побережья Кубани до границы с Абхазией, соединяя прибрежные населенные пункты. Из-за постоянного роста интенсивности движения машины могут стоять на подъезде к курорту по несколько часов, пробки растягиваются на десятки километров. Проект реконструкции трассы, предусматривающий ее расширение до четырех полос, был оценен в 1,6 трлн рублей. Глава Минтранса РФ ранее сообщал, что министерство ищет более дешевую альтернативу этому проекту.