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В аэропорту Перми заявляют об отсутствии претензий к состоянию ВПП от лоукостера "Победа"

За последние три года ни одна авиакомпания не сообщала о повреждениях воздушных судов из-за состояния аэродрома, отметили в пресс-службе аэропорта

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Руководство международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) не получало официальных претензий от авиакомпании "Победа" по поводу плохого состояния взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

В пятницу издание РБК сообщило о том, что генеральный директор лоукостера "Победа" Андрей Калмыков в своем письме министру транспорта РФ Евгению Дитриху раскритиковал качество осмотра и очистки ВПП сотрудниками Внуково, Пулково, а также аэропортов Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми. Он заявил, что в этом причина многочисленных повреждений шасси самолетов при посадке, которые могут привести к авариям.

"В ответ на заявление генерального директора АК "Победа" о плохом состоянии полосы в пермском аэропорту сообщаем, что официальной претензии от АК "Победа" в адрес международного аэропорта "Пермь" по поводу качества ВПП не поступало", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, случаи повреждения шасси воздушных судов "Победы" зафиксированы в аэропортах Внуково и Пулково, в том числе на трех самолетах, прибывших из Перми, однако повреждения могли быть получены ранее или же при посадке в аэропорту прибытия, поэтому данные обстоятельства не гарантируют, что повреждения были получены в аэропорту Перми. Осмотр ВПП здесь производится не менее четырех раз в сутки, а также перед каждым взлетом и посадкой самолетов. Кроме того, за последние три года ни одна авиакомпания не направляла претензий о повреждениях воздушных судов из-за состояния аэродрома в Перми, отметили в пресс-службе.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Новый терминал международного аэропорта Перми, открывшийся в 2017 году, может принимать до 4,5 млн пассажиров в год, в среднем здесь обслуживают до 20-25 рейсов в сутки. Аэродром "Большое Савино" соответствует всем сертификационным требованиям, которые позволяют обеспечить безопасное выполнение полётов.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичПермский край
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