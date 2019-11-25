"Известия": министерства предложили варианты для снижения затрат на освещение дорог

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минэнерго, Минтранс и региональные власти предложили правительству способы экономии на электричестве, что позволит найти дополнительные средства для освещения трасс и тем самым повысить безопасность дорожного движения. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на текст письма министра энергетики Александра Новака в кабмин.

По данным издания, снижение расходов на электричество для освещения дорог обсуждалось федеральными ведомствами - МВД, Минтранс, Минэнерго, ФАС - совместно с региональными властями. Как сообщают "Известия", субъекты попросили внести изменения в порядок ценообразования для организаций, которые приобретают электричество для освещения дорог и пешеходных переходов. Минтранс также предлагает смягчить тарифную политику, установив единую максимальную ставку на передачу электроэнергии по сетям для организаций, управляющих имуществом в сфере дорожного хозяйства - 1,7 руб/кВтч, а также максимальную сбытовую надбавку в 0,1 руб/ кВтч, и позволить покупать электричество на оптовом рынке.

В Минэнерго не поддерживают предложения Минтранса и региональных властей, обращая внимание на то, что изменение тарифов приведет к росту объемов перекрестного субсидирования. В министерстве предлагают активнее внедрять энергосберегающие технологии и рекомендуют регионам более тщательно выбирать ценовую категорию для расчетов с поставщиками. Как сообщает издание со ссылкой на письмо Новака, выбор оптимальной ценовой категории поможет сократить затраты почти на треть. "Точную величину выпадающих доходов энергетиков определить сложно, но это миллиарды рублей в год в целом по стране", - пояснили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Предложения Минэнерго поддерживает ФАС, сообщили изданию в антимонопольной службе.

В пресс-службе правительства газете подтвердили получение обращения и уточнили, что окончательный доклад кабмина планируется направить в Кремль до 29 ноября.

В июне на заседании Госсовета президент Владимир Путин выразил недовольство темнотой на дорогах и потребовал незамедлительно подготовить план по оборудованию освещения.