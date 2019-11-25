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"Известия": "Деловая Россия" предложила Минпромторгу отсрочить маркировку бытовой техники

По данным издания, такая инициатива связана с практическим отсутствием подделок электроники

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" выступила с предложением отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Инициатива связана с практическим отсутствием подделок электроники, бытовой техники и строительных электроинструментов, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо организации министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

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Издание напоминает, что маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки вступает в силу с декабря этого года, а на остальные виды электроники и бытовую технику - с лета 2020 года.

Как сообщает газета, в "Деловой России" считают, что процесс внедрения маркировки является бессистемным, в связи с чем необходима выработка единых критериев, которые позволят определить ее целесообразность и будут основаны на результатах исследований о доле контрафакта на определенном рынке. Как пояснил "Известиям" председатель комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров, сделать копию технически сложного предмета трудно и нерентабельно, что говорит о необходимости маркировать данные виды товаров в последнюю очередь.

В пресс-службе Минпромторга газете сообщили, что выбор товаров для введения маркировки определяется "картой потребностей" государства, граждан и бизнеса. На данный момент идет процесс расширения перечня таких товаров, однако требования будут распространяться только на наиболее чувствительную к незаконному обороту продукцию. В Минпромторге также добавили, что решения о порядке маркировки товаров и сроках ее введения принимаются совместно с органами исполнительной власти и бизнес-сообществом. Вместе с тем в ведомстве не уточнили свою позицию по вопросу отсрочки внедрения маркировки технически сложных товаров.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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