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Власти Сахалина обсуждают с "Русгидро" программу модернизации электросетей

Ее стоимость составит около 35 млрд рублей

СЕЛО ИЛЬИНСКОЕ /Сахалинская область/, 25 ноября. / ТАСС/. "Русгидро" и власти Сахалина обсуждают программу модернизации электросетей региона, стоимость которой составит порядка 35 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мы с Николаем Григорьевичем (Шульгиновым, главой "Русгидро") обсуждали вопросы замены ветхих сетей на новые, современные, рассчитанные на сейсмические параметры и современную ветровую нагрузку. И мы уже подготовили такую программу, она "весит" около 35 млрд рублей. Часть денежных средств мы нашли вместе с "Русгидро", часть мы сейчас ищем совместно", - сказал он.

"Такая программа утверждена, работы по замене сетей уже начались. Это фактор безопасности энергосистемы", - подчеркнул глава региона.

Сегодня "Русгидро" ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2, расположенную на западном побережье Сахалина вблизи села Ильинское. Современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена взамен изношенной Сахалинской ГРЭС, работающей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции - 840 млн кВт ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.

Сахалинская ГРЭС-2 стала третьим из четырех энергоблоков, введенных "Русгидро" в соответствии с указом президента России о развитии дальневосточной энергетики. Для этого компания в 2012 году получила 50 млрд рублей из выплаченных в бюджет дивидендов государственного "Роснефтегаза". Также в рамках указа в эксплуатацию введены первая очередь Якутской ГРЭС-2 в Якутии и вторая очередь Благовещенской ТЭЦ в Амурской области, ведется строительство ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край), запуск которой запланирован на 2020 год.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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