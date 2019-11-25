РБК: банки хотят рассчитывать показатель долговой нагрузки по данным о расходах граждан

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бюро кредитных историй "Эквифакс" разрабатывает проект, который позволит оценивать доход заемщика и рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) на основании данных о платежах и расходах. Об этом в понедельник сообщает издание РБК со ссылкой на источники в банках, а также подтвердили в пресс-службе "Эквифакса".

Как сообщил РБК генеральный директора "Эквифакса" Олег Лагуткин, механизм предоставления информации о заемщике будет организован на подобии данных о кредитной истории. Банки будут передавать в бюро кредитных историй (БКИ) зашифрованные данные о держателе карт и номера самих карт, на основании которых пользователю будет присвоен уникальный код. Платежные системы, в свою очередь, будут собирать данные по картам, привязанным к идентификатору. БКИ при получении запроса от банка в виде полного имени и номера паспорта потенциального заемщика сопоставит информацию с присвоенным кодом и получит результат в виде дохода клиента, рассчитанном на основании его расходов и платежей.

Лагуткин добавил, что осуществление проекта позволит банкам предоставлять независимую информацию о доходах для ее использования для расчета показателя долговой нагрузки. При этом все действия с картами клиентом будут осуществляться только после разрешения самого потребителя.

В публикации отмечается, что в проекте расчета ПДН по данным о доходах клиентов заинтересованы в 15 российских банках. В свою очередь, в Банке России не дали оценку новому проекту.

Показатель долговой нагрузки

Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о необеспеченном кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Также регулятор установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Такие меры приняты Банком России для того, чтобы не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.