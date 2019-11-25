Тегеран и МАГАТЭ договорились о четырех новых совместных проектах

ТЕГЕРАН, 25 ноября. /ТАСС/. Иранская сторона и МАГАТЭ достигли соглашения о запуске четырех новых совместных проектов на 2021-2022 годы. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Переговоры с МАГАТЭ закончились соглашением о четырех новых проектах по техническому сотрудничеству в течение 2021-2022 годов, помимо двух прежних проектов в области атомной энергетики и лечения рака", - цитирует его в понедельник агентство IRNA. По словам представителя Ирана, "общая стоимость проектов составляет более €1 млн, которые будут выделены МАГАТЭ".

Он добавил, что "сотрудничество будет затрагивать различные сферы, включая повышение безопасности и эффективности исследовательских реакторов, улучшение кадрового потенциала в области ядерного топлива". "В целом работа в рамках проектов с МАГАТЭ будет осуществляться по 30 направлениям", - отметил Гариб Абади.

Несмотря на обострение ситуации вокруг ядерной сделки, Тегеран и МАГАТЭ неоднократно заявляли, что намерены продолжать сотрудничество в атомной сфере. Так, 27 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна не стремится к получению ядерного оружия, поэтому разрешает агентству наблюдение за своими атомными объектами.