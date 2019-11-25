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Чистая прибыль Почта банка по МСФО за девять месяцев 2019 года выросла до 4,5 млрд рублей

По итогам года чистая прибыль может достигнуть 7 млрд рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Почта банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 19%, до 4,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Операционные доходы банка за январь - сентябрь этого года составили 35,3 млрд рублей, увеличившись на 19% в годовом выражении. Чистые комиссионные доходы выросли на 26% - до 22,5 млрд рублей.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) в отчетном периоде увеличился на 30% и составил 397 млрд рублей. Портфель клиентских пассивов вырос на 17%, до 370 млрд рублей, объем срочных вкладов - на 10%, до 249 млрд рублей.

Клиентская база банка за 9 месяцев текущего года увеличилась до 12,5 млн клиентов (рост на 2,6 млн с начала года).

"Мы ожидаем, что по итогам года чистая прибыль достигнет 7 млрд рублей", - отметила член правления, финансовый директор Почта банка Наталия Строкун, чьи слова цитирует пресс-служба.

Группа ВТБ и "Почта России" владеют акциями Почта банка на паритетной основе (по 49,9% акций у каждого), еще две акции принадлежат главе Почта банка Дмитрию Руденко. Согласно данным ЦБ РФ, на 1 октября банк занимает 22-е место по активам среди российских банков.

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