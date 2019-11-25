Россети и регионы СКФО намерены выработать единую позицию по ликвидации долгов за свет

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти регионов Северо-Кавказского федерального округа и "Россети Северный Кавказ" намерены выработать единую позицию по ликвидации долгов за электроэнергию. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" и органы власти [регионов СКФО] вырабатывают единую позицию по ликвидации миллиардных долгов СКФО за электроэнергию. Накануне в Махачкале состоялась встреча заместителя генерального директора ПАО "Россети", гендиректора "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова и председателя правительства Дагестана Артема Здунова. Главной темой обсуждения стала острая необходимость скорейшего решения вопроса хронических неплатежей потребителей Дагестана за электроэнергию", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Виталий Иванов озвучил премьер-министру республики "ряд решений, которые предлагает холдинг "Россети" для выхода из этого кризиса".

"Позиция по решению этой проблемы должна быть совместно выработанной и единой для органов власти и энергетиков. Из-за колоссальной задолженности (в первую очередь, предприятий ЖКХ) жители Дагестана, как и всех республик СКФО, находятся под постоянной угрозой срыва поставок энергоресурса", - привела пресс-служба слова Иванова.

Субсидии "Россетей"

Гендиректор компании добавил, что "понимая социальную важность энергоснабжения, особенно в период холодов, "Россети" решают этот вопрос за счет собственных средств". "По сути, энергохолдинг таким образом субсидирует регионы-должники Северного Кавказа, которые не выполняют 534 постановление правительства РФ о стопроцентной оплате за поставляемые энергоресурсы", - сказал руководитель компании.

Артем Здунов, как сообщили в пресс-службе, отметил, что органы власти Дагестана "также заинтересованы в решении проблемы хронических неплатежей, поскольку они напрямую влияют на социально-экономическую стабильность в республике".

"Предположительно, решение по данному вопросу будет озвучено на ближайшем заседании правительственной комиссии РФ по вопросам топливно-энергетического комплекса СКФО", - сообщил собеседник агентства.

По данным компании "Россети Северный Кавказ", в общей сложности долги СКФО перед производителями электроэнергии составляют порядка 50 млрд рублей, из которых 37,5 млрд рублей - накопленные за долгие годы неплатежи потребителей Дагестана.

"Самой проблемной категорией неплательщиков региона по-прежнему остаются жилищно-коммунальные структуры. С начала года ЖКХ-предприятия Дагестана исполнили свои обязательства по платежам за потребленный энергоресурс лишь на 11%. Общая задолженность этой категории на 1 ноября составила 3 млрд 311 млн рублей, при этом только с начала года "коммунальщики" Дагестана нарастили долги за электроэнергию более 650 млн рублей", - заключили в пресс-службе компании.