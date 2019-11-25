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Иностранные инвестиции в экономику Хайнаня с января по октябрь выросли на 80%

Они составили $428 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 25 ноября. /ТАСС/. Приток иностранных инвестиций в экономику южнокитайского острова Хайнань с января по октябрь увеличился в годовом исчислении на 80%, достигнув $428 млн. Об этом сообщило статистическое управление провинции.

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Как отмечается в распространенном докладе, за тот же период в местную сферу услуг из-за рубежа было привлечено $339 млн - динамика составила 90%. За 10 месяцев в регионе было создано свыше 250 предприятий с участием иностранного капитала, что на 86% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Согласно документу, на Хайнане наблюдается упорядочение инвестиций, сопровождаемое сокращением доли капиталовложений в недвижимость. В результате доля средств в аграрный сектор, промышленность, туризм, ресторанное и гостиничное хозяйство с начала года возросла на 7,5 процентных пункта, до 57,1%. Резко повысились инвестиции в добывающую сферу (351%), лизинг и коммерческие услуги (225,5%), в научно-исследовательские проекты (107%).

С января по октябрь экспорт традиционной номенклатуры товаров провинции увеличился на 12,5%, беспошлинные логистические потоки на внешний рынок возросли на 44,3%, поставки высокотехнологичной продукции Хайнаня - на 34,7%.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создаст привлекательные условия для инвесторов, сформирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
РоссияКитайСи ЦзиньпинХайнань
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