Совфед одобрил закон о порядке разработки прейскурантов на драгоценные камни

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, наделяющий Минфин полномочиями по порядку разработки прейскурантов на драгоценные камни. Документ был инициирован правительством РФ.

"Порядок будет прозрачным, всем будет понятно. Это дает большую прозрачность на рынке", - сказал на заседании профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам заместитель министра финансов РФ Юрий Зубарев, комментируя документ.

Как добавил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, документ позволит усовершенствовать государственный контроль за оборотом драгоценных камней.

Согласно Налоговому кодексу РФ, для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) оценка стоимости добытых драгоценных камней производится исходя из их первичной оценки, проводимой в соответствии с законодательством о драгметаллах и драгоценных камнях. Первичная оценка драгоценных камней - завершающая часть технологического процесса обогащения, обеспечивающая оценку драгоценных камней на основании прейскурантов, применяемых для оценки аналогичных сортов минерального сырья на мировом рынке.

Порядок разработки и утверждения прейскурантов на драгоценные камни в настоящее время законодательно не установлен. При рассмотрении вопроса о целесообразности изменения прейскурантов Минфином используются следующие данные: конкурсные продажи алмазов и бриллиантов группы АК "Алроса" на внутреннем и внешнем рынках, данные Гохрана по государственному контролю ввоза и вывоза, данные Гохрана о продажах драгоценных камней на внутреннем и внешнем рынках, данные ФГУП "Внешнеторговое объединение "Алмазювелирэкспорт" о продажах драгоценных камней на внешнем рынке.

Закон закрепляет за Минфином России полномочия по утверждению прейскурантов на драгоценные камни и по установлению порядка их разработки и утверждения.