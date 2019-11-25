В ЦРПТ сообщили, что работают над комфортным вхождением отраслей в проект по маркировке

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) отрабатывает оптимальный формат работы с отраслями, чтобы их вхождение в проект по маркировке товаров происходил в комфортном режиме и с соблюдением установленных сроков. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора ЦПРТ Реваз Юсупов, комментируя предложение "Деловой России" отсрочить маркировку бытовой техники.

"Сейчас на завершающем этапе находится пилотный проект по маркировке фототехники. В нем участвует более 130 компаний. Любые расчеты и опасения снимаются по итогам проведения индивидуальных пилотных проектов в каждой категории товаров. Отрасли вместе с ЦРПТ и Минпромторгом отрабатывают все вопросы и находят оптимальный формат работы для того, чтобы все отрасли вошли в маркировку в комфортном режиме и с соблюдением установленных сроков", - сказал он.

Ранее общероссийская общественная организация "Деловая Россия" выступила с предложением отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года, говорится в письме организации замминистру промышленности и торговли Денису Мантурову, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По словам авторов письма, в настоящий момент не разработаны критерии введения маркировки на том или ином товарном рынке. При этом отмечается, что на рынке технически сложных товаров, например бытовой техники, электроники и строительного электроинструмента доля незаконного оборота продукции практически отсутствует. В связи с чем "Деловая Россия" призывает устранить "необоснованные требования" к участникам товарооборота, выработать единые критерии для принятия решения о введении маркировки товаров, главным из которых должна стать подтвержденная информация о доле незаконной продукции на конкретном товарным рынке.

О системе маркировки

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

"Честный ЗНАК"

Как сообщил ТАСС Юсупов, более 5,8 млрд товаров прослеживаются в системе маркировки "Честный ЗНАК". Система позволяет обеспечить полное прослеживание продукции с контролем ее продажи на всех онлайн-кассах и созданием механизма общественного контроля потребителями (с помощью одноименного мобильного приложения).

"Также цифровая система позволяет создать сервисы, которые сократят издержки участников рынка и с уходом нелегальной продукции и ростом спроса легальных компаний должны привести к уменьшению цен для потребителей. Снижение доли незаконной продукции на 50-60% приводит к росту выручки легальных производителей: от 50-100 млрд рублей на отрасль (при доле незаконного оборота 5-10%) до 200-250 млрд рублей (при доле 45-50%). Устранение нелегального оборота, предположительно, приведет к росту валовой прибыли производителей и снижению цен для потребителей на 5-10%", - отметил он.