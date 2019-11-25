В России вышел флагман Huawei Mate 30 Pro с альтернативой сервисам Google

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Huawei открывает в России предзаказ флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro на собственной экосистеме без сервисов Google. Организуя продажу на особых условиях, компания планирует изучить спрос и приобрести необходимый опыт для дальнейшего развития экосистемы, сообщили ТАСС в пресс-службе Huawei.

Сильно ли отличаются смартфоны за 10, 30, 50 тысяч рублей для обычного пользователя?

Huawei Mate 30 Pro - первый смартфон компании с собственной экосистемой HMS (Huawei Mobile Services) и без предустановленных мобильных сервисов Google (Google Mobile Services). При этом линейка Huawei Mate 30 построена на базе открытой версии операционной системы Android 10 и имеет "Huawei Браузер", а также магазин приложений Huawei AppGallery.

"Став экспериментальной площадкой для запуска экосистемы на российском рынке, серия Huawei Mate 30 поможет компании оптимизировать мобильные сервисы под запросы россиян", - сказали в пресс-службе Huawei.

Huawei Mate 30 Pro имеет экран с закругленными сенсорными гранями диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2400х1176 пикселей. Смартфон оснащен процессором нового поколения Kirin 990 и аккумулятором емкостью 4500 мАч, основной камерой Leica с четырьмя модулями (кинообъективом на 40 МП с оптической стабилизацией, широкоугольным модулем на 40 МП, телеобъективом на 8 МП, объективом для измерения глубины резкости в 3D). Также в смартфоне представлена фронтальная камера на 32 МП и датчик распознавания жестов, который способен различать направление взгляда и движения рук.

Новый смартфон возможно приобрести в рамках лимитированного предложения - все желающие в период с 25 ноября до 5 декабря смогут оставить заявку на официальном сайте интернет-магазина Huawei и получить приглашение на покупку Huawei Mate 30 Pro. Цена нового флагмана - 69 990 руб., на российском рынке смартфон будет представлен в оттенке "космический серебристый".