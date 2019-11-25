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Общественный транспорт на Хайнане к 2021 году переведут на новые источники энергии

Для популяризации электромобилей и защиты уникальных экологических условий региона в следующем году власти провинции планируют построить 65 тыс. зарядных станций

ХАЙКОУ /Китай/, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Хайнаня планируют к 2021 году полностью перевести общественный транспорт на новые источники энергии и построить 65 тыс. зарядных станций. Об этом сообщил портал "Хайнаньван".

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Как заявил представитель управления транспорта острова, к концу октября этого года 80% автобусов, около 4,7 тыс. единиц, в парке общественного транспорта были автомобилями на новых источниках энергии. Среди микроавтобусов этот показатель достиг 95%, а среди автомобилей каршеринговых сервисов он составил 100%.

Для популяризации электромобилей и защиты уникальных экологических условий региона в следующем году власти провинции планируют построить 65 тыс. зарядных станций, а к 2025 году довести их количество до 260 тыс.

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и гибридов, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

С 1 августа 2018 года власти уже ввели специальную квоту для получения номеров государственного образца для обычных видов автомобилей. Между тем, по данным на конец прошлого года, на Хайнане насчитывалось более 23 тыс. "зеленых" авто, что составляет около 1,8% от общего числа автомобилей на острове. Для обслуживания экологически чистых транспортных средств в провинции функционирует более 4,6 тыс. зарядных станций.

Согласно плану властей, с 2019 года все частные компании и госпредприятия на острове обязуются перейти на экологически чистые автомобили. К 2030 году на острове планируют установить около 940 тыс. точек для подзарядки электромобилей и гибридных авто.

Теги
КитайХайнань
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