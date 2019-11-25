В Киеве назвали подписание транзитного контракта с "Газпромом" приоритетом для Украины

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал подписание контракта на транзит газа с "Газпромом" до конца 2019 года абсолютным приоритетом для Украины.

"Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку [газа]", - заявил он в понедельник на пресс-конференции в Вышгороде Киевской области.

Министр подчеркнул, что с переходом на европейские правила можно говорить о деполитизации этого вопроса. "Мы больше не будем находиться под политическим давлением, теперь у нас европейские правила, - сказал он. - Если мы подпишем договор на транзит с "Газпромом", то, учитывая те запасы, которые есть у нас и какие есть в Европе в газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из самых низких цен на газ этой зимой".

По словам Оржеля, Киев в диалоге с европейскими партнерами "делает абсолютно все, чтобы обеспечить подписание транзита". "Это доход в государственный бюджет. Это доход до $3 млрд в бюджет", - добавил он.

Оржель заверил, что страна без особых проблем сможет пройти предстоящий зимний период даже при отсутствии нового газового контракта с "Газпромом".

"Запасы газа накоплены в таких объемах, чтобы мы стабильно прошли зимний период", - сказал он, выступая в понедельник в городе Вышгород Киевской области. По его словам, всего в газовых хранилищах накоплено 21,4 млрд кубометров газа. "Это означает, что у нас на 30% больше запасов газа, чем необходимо даже в условиях прекращения транзита", - добавил министр.

Как добавил министр, украинская сторона направила "Газпрому" проекты договоров по транзиту газа.

"Уже направлены "Газпрому" проекты договоров, как это предусматривает европейское законодательство, - сказал он. - Думаю, что Россия тоже заинтересована подписать договор на транзит".

В настоящее время Россия, Украина и Еврокомиссия ведут консультации по транзиту газа с 2020 года. Однако диалог осложняют судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Украина настаивает на подписании долгосрочного контракта на транзит газа.

Очередной раунд трехсторонних консультаций запланирован на 29 ноября.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря.