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Площадь мелиорированных земель в Волгоградской области за год увеличилась на 8 тыс. га

Развитие мелиоративных систем в стране для увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Площадь орошаемых земель в Волгоградской области за год увеличилась на 8 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Развитие мелиорации является залогом стабильных урожаев для засушливых территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в текущем году благодаря профильной госпрограмме мелиорация затронула около 6 тыс. га земель в регионе. "Кроме того, развитию мелиорации способствует реализация нацпроекта "Экспорт продукции АПК" - в его рамках поливом обеспечены еще 2 тыс. га", - сообщила пресс-служба.

В 2014 году губернатор Андрей Бочаров назвал мелиорацию одним из ключевых факторов при развитии агропромышленного комплекса Волгоградской области. "Сосредоточение усилий и ресурсов на решении стратегической задачи позволило за пять лет увеличить орошаемую площадь практически в два раза", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в регионе было открыто производство на заводе по выпуску продукции для систем капельного орошения в городе Волжском. Его ежегодная мощность обеспечит мелиорацию более 15 тыс. га, что позволит почти на четверть увеличить площадь орошаемых земель, которая по итогам 2019 года составит 59 тыс. га.

В апреле 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что власти продолжат поддержку работ по развитию мелиорации в стране.

Развитие мелиоративных систем в стране для увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до 250 млрд долларов.

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