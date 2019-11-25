"Роснефть" планирует заместить импортное ПО в разведке собственными программами

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" к 2025 году планирует полностью заместить импортное программное обеспечение (ПО) в геологии и разведке собственным наукоемким ПО. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечает "Роснефть", на производственных активах компании используются пять программных комплексов для моделирования месторождений, моделирования дизайна гидроразрыва пласта, управления разработкой месторождений, а также проводки скважин.

Например, компания использует автономную малогабаритную установку предварительного сброса воды, разработанную в "РН-БашНИПИнефть". За год технология обеспечила прирост дополнительной добычи в размере 11 тыс. тонн нефти, а экономический эффект от внедрения технологии составит около 259 млн рублей за счет увеличения пропускной способности системы нефтесбора, говорится в сообщении.

Также одним из основных направлений модернизации нефтеперерабатывающих и нефтехимических активов является создание собственных катализаторов. На площадке "Башнефть-Уфанефтехим" уже более года осуществляется опытно-промышленный пробег катализатора гидроочистки дизельных фракций Ht-100RN, ведется замещение импортных технологий в технологической цепочке производства высококачественных нефтепродуктов. Планируется перевод всех заводов "Роснефти" на использование катализаторов отечественного производства.