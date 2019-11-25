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Предприятия Татарстана подпишут на деловом форуме соглашения с партнерами из Узбекистана

Кроме того, запланирована встреча главы республики Рустама Минниханова с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Элёром Ганиевым

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Миннихановым прибыл в Узбекистан, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и примет участие деловом форуме. Как сообщила пресс-служба Минниханова, на форуме планируется подписать соглашения между предприятиями российского региона и Узбекистана.

"Запланирована рабочая встреча Рустама Минниханова с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Элёром Ганиевым, которая пройдет в рамках делового форума "Татарстан - Узбекистан". Ожидается также, что состоятся официальные встречи с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым и президентом Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Предполагается, что стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве между предприятиями Республики Татарстан (Россия) и Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Самарканд (Узбекистан), где его встретил Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. Первым мероприятием поездки стала встреча с татарами, которые проживают в Узбекистане. На сегодняшний день диаспора насчитывает 300 тысяч человек (1% всего населения страны). Самые большие общины проживают Ташкентской и Самаркандской областях.

Во вторник Минниханов примет участие в запуске новой линии сборки грузовиков "КамАЗ", во второй половине дня делегация Татарстана ознакомится с работой Ташкентского завода сельскохозяйственной техники и посетят корреспондентский пункт телерадиокомпании "Новый век" ("ТНВ"). В состав делегации республики входят руководители региональных министерств и ведомств, руководители таких крупных компаний, как ПАО "Камаз", ПАО "Татнефть", АО "Татспиртпром", АО "Химград".

По итогам 2018 года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил 145 млн долл., что в 1,5 раза выше показателя 2017 года. За 9 месяцев текущего года товарооборот почти достиг уровня 2018 года - 141 млн долл.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичТатарстан
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