Минфин и МЭР обсудили список дополнительных госактивов для приватизации в 2020-2022 годах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Представители Минфина и Минэкономразвития на заседании у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова обсудили перечень дополнительных госактивов для приватизации в 2020-2022 годах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минфина.

"Состоялось совещание у первого вице-премьера, министра финансов [Антона] Силуанова при участии представителей Минфина и Минэкономразвития по прогнозному плану приватизации. Были рассмотрены дополнительные активы, которые могут быть включены в план приватизации. Пришли к пониманию общих принципов и подходов", - говорится в сообщении Минфина.

Также отмечается, что для решения по ряду компаний требуется проработка с профильными ведомствами с учетом консолидированной позиции Минфина и Минэкономразвития. "По итогам обсуждений с федеральными органами исполнительной власти будет подготовлен доклад в правительство", - добавили в Минфине.

Пока программа приватизации на 2020-2022 годы предусматривает снижение доли государства в таких компаниях, как "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и "Объединенная зерновая компания". По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, ведомство прорабатывает дополнительный перечень активов, которые можно было бы предложить рынку.

Силуанов ранее заявлял, что правительство РФ подготовит "более амбициозный" план приватизации федерального имущества. Это необходимо не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике страны.