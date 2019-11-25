{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МВФ и Украина добились прогресса в обсуждении реформ для новой кредитной программы

Обсуждения продолжатся в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда и украинские власти достигли прогресса при обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы. Об этом в понедельник говорится в заявлении официального представителя фонда в стране Рона ван Родена по итогам визита миссии на Украину.

"Миссия добилась значительного прогресса в обсуждении [с украинскими властями] политики и реформ, которые могут лечь в основу новой, поддерживаемой МВФ кредитной программы. В их число входит денежно-кредитная, налогово-бюджетная и финансовая политика, а также реформы, направленные на улучшение деловой среды, укрепление верховенства права и ускорение экономического роста. В ближайшие недели обсуждения продолжатся", - отмечается в документе.

Как отметил Роден, который возглавлял миссию, специалисты фонда "провели конструктивные и продуктивные консультации с украинскими властями и выразили им признательность за значительный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев в деле проведения реформ и продолжения разумной экономической политики".

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ вне зависимости от того, какой вывод сделает миссия фонда.

Действующая программа помощи "стенд-бай" была согласована Киевом и МВФ в конце декабря прошлого года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд. В конце декабря 2018 года Украина получила транш в размере около $1,4 млрд. Украина планировала получить в текущем году два транша около $1,3 млрд каждый, но этого так и не произошло. Министр финансов Украины Оксана Маркарова ранее заявила, что Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Власти Карелии предлагают разрешить господдержку торгующих алкоголем туркомпаний и сельпо
Предложенные изменения позволят, например, претендовать на финансовую поддержку со стороны региона представителям туристического бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС