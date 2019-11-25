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Власти Карелии предлагают разрешить господдержку торгующих алкоголем туркомпаний и сельпо

Предложенные изменения позволят, например, претендовать на финансовую поддержку со стороны региона представителям туристического бизнеса

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Карелии предлагает внести изменения в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства", разрешив оказывать меры финансовой поддержки туркомпаниям, сельским магазинам и другим небольшим фирмам, которые в качестве своей побочной деятельности торгуют алкоголем. Об этом сообщил на заседании правительства республики министр экономического развития Карелии Павел Буренков.

Сейчас законодательство запрещает предоставлять какие-либо льготы тем представителям бизнеса, которые производят или продают подакцизную продукцию, даже если их основная деятельность не связана с этим.

"Нами вносилось предложение в рамках комплексного плана [развития Карелии] о том, чтобы положение 209-го [федерального] закона пересмотрели.<…> Все-таки для наших предпринимателей, в том числе оказывающих туристические услуги, возможность получения финансовых мер поддержки, если производство и реализация подакцизных товаров не является основным видом деятельности, по нашему мнению, будет существенно способствовать эффективности выдаваемых нами субсидий", - сказал Буренков.

Предложенные изменения позволят, например, претендовать на финансовую поддержку со стороны региона представителям туристического бизнеса, а также владельцам автолавок, которые доставляют товары в небольшие отдаленные поселки. Большинство из них имеют в своем ассортименте алкогольную продукцию, что закрывает им путь к участию в большинстве льготных программ республики, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. По словам зампредседателя Законодательного собрания Карелии Ольги Шмаеник, при этом небольшим торговым точкам становится все сложнее конкурировать с федеральными сетями, выживающими небольшие сельпо, из которых обычно и ведется подвоз продукции.

"У нас сегодня есть предприниматели, которые открыли гостевой дом, в котором есть кафе. Туристам, так или иначе, надо предложить весь комплекс услуг. Получается, мы и такие предприятия не можем поддержать. Хотя это (продажа алкоголя - прим. ТАСС) не основной их вид деятельности", - привел пример из туристической сферы Буренков.

Карелия вошла в список из 10 регионов со слабой экономикой, которым были назначены кураторы из числа членов правительства РФ. Регион формирует индивидуальную программу социально-экономического развития, в которую власти в том числе заявили проекты, нереализованные в рамках федеральной целевой программы, приуроченной к столетию Карелии в 2020 году.

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РоссияКарелия
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