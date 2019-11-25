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Чувашия и Белоруссия договорились о сотрудничестве в образовании, энергетике и культуре

Белоруссия находится на втором месте по экспортным поставкам продукции предприятий республики

ЧЕБОКСАРЫ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Чувашии и Белоруссии договорились сотрудничать в сфере образования, энергетики и культуры, сообщает пресс-служба правительства российского региона.

"Делегация Чувашии прибыла после визита в Беларусь. Представители организаций республики в ходе встреч продемонстрировали принимающей стороне потенциальные возможности своих компаний, а также договорились сотрудничать в области образования, энергетики, промышленности и культуры", - говорится в сообщении.

В частности, компания "Белэнерго" рассмотрит предложения о разработке программного обеспечения для систем автоматизированного учета электроэнергии в Чувашии. Соглашение о двухстороннем сотрудничестве также было подписано между педагогическим университетом Чувашии и Белорусским государственным университетом физической культуры. Кроме того, достигнута договоренность о проведении в 2020 году на территории Белоруссии Дней культуры Чувашии.

По данным Минэкономразвития Чувашии, Белоруссия продолжает оставаться одним из основных стратегических партнеров Чувашии, а также находится на втором месте по экспортным поставкам продукции предприятий республики.

Теги
БелоруссияРоссияЧувашия
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