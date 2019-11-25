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Кабмин должен рассмотреть возможность отмены налога на имущество спортивных организаций

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 мая 2020 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил введение нулевого налога на имущество для спортивных организаций.

В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, президент потребовал от правительства РФ "рассмотреть вопросы, касающиеся применения налоговой ставки в размере ноль процентов по налогу на имущество организаций в отношении имущества организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности". Также кабинет министров должен рассмотреть возможность "установления единого порядка определения начальной цены предмета аукциона в отношении земельных участков, предназначенных для строительства объектов спорта; включения для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций в состав расходов, связанных с производством и (или) реализацией, расходов на создание, развитие и содержание непрофильных активов в виде спортивной инфраструктуры, а также расходов на организацию занятий работников физической культурой и спортом".

Путин ждет, что правительство рассмотрит вопросы, касающиеся "установления порядка использования целевых отчислений от лотерей, организованных Минспортом России, для финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов спорта в целях содействия развитию массового спорта; упрощенного порядка использования территорий в границах земель лесного фонда для создания велосипедных и беговых дорожек".

Доклад по этим темам должен быть представлен до 15 мая 2020 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и главы регионов.

Теги
Россия
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