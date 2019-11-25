Греция досрочно выплатила МВФ кредит в €2,7 млрд

АФИНЫ, 25 ноября. /ТАСС/. Процедура досрочного погашения дорогостоящей части кредитов в €2,7 млрд, предоставленных Греции Международным валютным фондом (МВФ), завершилась в понедельник. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Данная процедура была начата по официальному запросу Минфина 16 сентября. Как отметили в ведомстве, ее завершение является выполнением еще одного программного обязательства греческого правительства.

"Погашенная часть кредита составляет €2,7 млрд", - подчеркнули в Минфине, выразив мнение, что "этот шаг позволит укрепить доверие к стране, сократить расходы по займам, повысить устойчивость долга".

28 октября европейцы разрешили Греции досрочно погасить €2,7 млрд дорогостоящей части кредита, взятого ею у МВФ. Совет управляющих Европейского стабилизационного фонда (EFSF) и созданного на его базе Европейского стабилизационного механизма (ESM) одобрил заявку, направленную в сентябре этого года греческим министром финансов Христосом Стайкурасом. Это было сделано на условиях соблюдения страной взятых на себя обязательств перед кредиторами по реализации согласованных реформ. Одновременно руководство ESM и EFSF сообщило об отказе от своих прав на досрочное погашение Грецией кредитов для того, чтобы Афины могли выплатить часть долга МВФ.

Глава ESM и EFSF Клаус Реглинг тогда заявил, что досрочное погашение части долга перед МВФ будет выгодно как Греции, так и ESM. Это поможет сэкономить деньги, так как страна сейчас сама себя финансирует на рынках на более благоприятных условиях по сравнению со стоимостью обслуживания транша, который будет возвращен МВФ. Дорогостоящая часть кредита в €2,7 млрд из €8,8 млрд, полученных у фонда, была взята под достаточно высокую ставку в 4,91% годовых, в то время как затраты греческого государства на обслуживание займов с 10-летним сроком погашения сейчас в среднем составляют примерно 1,6%.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. В конце 2018-го внешний долг Греции составил 192,4% ВВП (€357,25 млрд). В проекте госбюджета на 2020 год прогнозируется, что госдолг снизится до 167% ВВП со 173,3% в 2019-м.