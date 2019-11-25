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В Минвостокразвития назвали условие для роста геологоразведки Арктики

В ведомстве сообщили, что рост возможен при увеличении государственного финансирования и стимулировании частных инвестиций

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Рост объемов геологоразведки в Арктической зоне планируется обеспечить параллельно за счет увеличения государственного финансирования и стимулирования частных инвестиций. Об этом говорится в статье министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, опубликованной в понедельник на сайте "Российской газеты".

"Мы увеличим вклад Арктической зоны в экономический рост России. Мы будем наращивать объемы геологоразведки в Арктике, для этого подготовим отдельную программу геологического изучения этого региона. Мы будем наращивать свои вложения одновременно со стимулированием частных инвестиций", - написал он.

Министр отметил в статье, что сейчас реализацию ряда проектов в Арктике тормозит низкая рентабельность добычи из-за высоких первоначальных и эксплуатационных затрат в нынешних налоговых условиях. Механизмы создания привлекательных условий для инвесторов описаны в законопроекте об особом экономическом режиме в Арктической зоне РФ, который уже внесен в правительство.

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