В Минвостокразвития назвали условие для роста геологоразведки Арктики

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Рост объемов геологоразведки в Арктической зоне планируется обеспечить параллельно за счет увеличения государственного финансирования и стимулирования частных инвестиций. Об этом говорится в статье министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, опубликованной в понедельник на сайте "Российской газеты".

"Мы увеличим вклад Арктической зоны в экономический рост России. Мы будем наращивать объемы геологоразведки в Арктике, для этого подготовим отдельную программу геологического изучения этого региона. Мы будем наращивать свои вложения одновременно со стимулированием частных инвестиций", - написал он.

Министр отметил в статье, что сейчас реализацию ряда проектов в Арктике тормозит низкая рентабельность добычи из-за высоких первоначальных и эксплуатационных затрат в нынешних налоговых условиях. Механизмы создания привлекательных условий для инвесторов описаны в законопроекте об особом экономическом режиме в Арктической зоне РФ, который уже внесен в правительство.