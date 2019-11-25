Участники форума Финансового университета обсудят роль РФ в глобальном экономическом росте

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Участники Международного форума Финансового университета, который открывается в Москве во вторник, обсудят вопросы глобального экономического роста и роли России в нем.

Форум пройдет по 28 ноября. В этом году его тема - "Рост или рецессия: к чему готовиться?".

Как отмечается в сообщении организаторов форума, правительство России объявило курс на ускоренный экономический рост, который должен был вывести Россию в пятерку самых крупных экономик мира. "Однако в последнее время все чаше приходится слышать гораздо более консервативные оценки. Говорится о нисходящей фазе кредитного цикла; о том, что мир находится на пороге экономического спада, спровоцированного, в том числе, торговыми войнами", - отмечается в материалах к форуму.

Об основных экономических приоритетах государства на среднесрочную перспективу в ходе форума расскажут представители Минфина РФ, ЦБ, Счетной палаты, представители бизнес-объединений, эксперты. Специальный гость форума - американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Юджин Стиглиц.