Производительность комплекса СПГ в Якутии намерены вывести на 260 тыс. тонн к 2022 году

ТАСС, 26 ноября. Единственный на материковой части Дальнего Востока комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии планируется вывести на производство 260 тыс. тонн в год до конца 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), распространенном во вторник.

Комплекс по сжижению природного газа в Якутии был запущен в 2016 году. Он расположен на правом берегу Лены, на территории железнодорожной станции Нижний Бестях. Благодаря комплексу Якутия стала экспортером газа наравне с Ямалом и Сахалином.

"Реализация проекта предполагает три этапа: производительностью 90 [тыс.], 180 [тыс.] и 260 тыс. тонн СПГ в год по каждому этапу. Все три этапа планируется реализовать до конца 2022 года", - говорится в сообщении. Предполагается, что общий объем инвестиций в проект после реализации третьего этапа составит более 16 млрд рублей.

В начале ноября была отправлена первая партия СПГ с действующего малотоннажного завода в Монголию - 36 тонн. Груз был отгружен в криогенных танк-контейнерах со станции Нижний Бестях. "Такой экспортный маршрут поставок СПГ выводит российский газ на новые рынки с использованием железнодорожных перевозок, позволяет задействовать российские железные дороги и увеличить спрос на выпускаемые в России криоконтейнеры. Получателем стала монгольская компания UB Metan. Природный газ будет использован в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в столице Монголии Улан-Баторе", - приводятся в релизе слова генерального директора АПИ Леонида Петухова.

По информации АПИ, компания СПГ в Якутии планирует получить статус резидента ТОР "Кангалассы", что предоставит существенные преференции для резидента в налогообложении. Планируется, что заявка будет подана до конца текущего года.