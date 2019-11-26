Первое судно-краболов заложили на "Восточной верфи" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Церемония закладки первого судна-краболова, строящегося на Дальнем Востоке в рамках программы "квоты в обмен на инвестиции", состоялась во вторник во Владивостоке на предприятии "Восточная верфь".

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделит компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов). Победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России.

"В рамках этого закона для нужд Дальневосточного федерального округа будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, 39 судов. Для того, чтобы часть этих судов строилась на предприятиях Дальнего Востока, по поручению правительства, разрабатывается механизм предоставления субсидий. Рыбакам, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, будет субсидироваться 20% стоимости", - сказал на церемонии вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Как сообщил журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, заказы на 25 краболовных судов по инвестиционным квотам размещены на верфях Дальнего Востока и находятся в стадии строительства.

"Находкинский судоремонтный завод также [работает] с большим проектом шести краболовов. Насколько мне известно, обсуждаются заказы на хабаровских заводах. Всего сейчас в активной фазе находится строительство 25 краболовов на судостроительных заводах на Дальнем Востоке", - сказал Зверев.

Он отметил, что для успеха программы "квоты в обмен на инвестиции" важна стабильность законодательства и налоговых условий. По его словам, рыбодобытчики следят за обсуждением поправок в налоговый кодекс, и волнуются, чтобы не произошло резкого увеличения налогового бремени, что может поставить под сомнение реализацию этой программы. Всего по квотам на вылов краба должно быть построено 31 судно, по цене около 1,5 млрд рублей каждое.

Дороже или дешевле

Предварительный договор на строительство первого корпуса судна компания "Дальневосточное побережье" заключила с "Восточной верфью" еще в феврале этого года. В октябре 2019 года входящие в группу компаний "Сигма Марин Технолоджи" ООО "Север" и ООО "Дальневосточное побережье" приняли участие в крабовых аукционах и по итогам торгов выиграли четыре лота, предложив наивысшую сумму и перечислив в федеральный бюджет 17 894 млн рублей.

Заложенное во вторник судно - первое из серии в четыре краболова, которые ООО "Дальневосточное побережье" планирует заказать на "Восточной верфи", рассказал ТАСС генеральный директор компании Андрей Басаргин. Закладка следующего судна запланирована на апрель 2020 года, третьего - декабрь 2020 года, а четвертого - на май 2021 года.

"Следом мы будем строить ярусоловы - они ориентированы на другой вид промысла. Этот проект задуман как универсальная модульная платформа. При небольшой модернизации, эти суда могут использоваться для добычи и перевозки живого краба, как судно-процессор - для производства варено-мороженного краба. Начало этого проекта запланировано на 2021 год", - разъяснил Басаргин.

По его словам, ООО "Сигма Марин Технолоджи" изначально планировало строить суда на Дальнем Востоке. Поэтому субсидия в 20% о которой сейчас размышляют в правительстве, не играла роли в принятии этого решения. "На Дальнем Востоке мы строим потому, что мы здесь живем, здесь добываем и хотим, чтобы здесь были рабочие места, здесь были налоги", - сказал собеседник, добавив, что предприятия выстроили логистику так, чтобы строить суда на Дальнем Востоке было выгодно.

Однако, пока не для всех рыбодобычиков строительство судов в ДФО является очевидно выгодным, рассказал ТАСС главный инженер ООО "Маг-си Интернешнл", выигравшего два лота крабовых квот, Вячеслав Степанов. Субсидии в 20%, которые государство планирует выделить на строительство краболовов дальневосточными верфями, по его словам, не смогут покрыть издержки крабодобытчиков. Строительство судна в Китае все равно обойдется предприятию на 50% дешевле.

"У нас есть опыт - мы сейчас заканчиваем строительство краболовного судна в Китае. Стоимость, даже с учетом того, что в будущем судно необходимо растаможить, будет ниже, чем при строительстве на Дальнем Востоке или в западных регионах России. К тому же про срокам есть разница: если в Китае около 1,5 лет строим, и работы уже завершаются, то, например, согласно контракту с Хабаровским судоремонтным заводом, срок строительства судна составит 31-36 месяцев", - пояснил Степанов.

Толчок для судостроителей

Стимулирование спроса на услуги дальневосточных судостроителей должно так или иначе привести к росту их конкурентоспособности за счет отработки технологий строительства краболовов, их серийного производства. Кака сообщил ТАСС генеральный директор АО "Восточная верфь" Олег Сиденко, крупный контракт на суда одного проекта от одного заказчика выгоден компании.

"Заводу не хотелось бы строить несколько разных головных проектов (различных моделей судов - прим. ТАСС). Это и деньги экономит, и время, и технологически судно получается лучше, когда завод работает по одному проекту", - сказал собеседник.

С ним согласен и президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. По его словам, у компаний все еще есть время на выбор подрядчика даже после того, как разыграны все лоты крабовых квот. При этом, ряд компаний заранее готовились к строительству судов, вели переговоры с верфями, разрабатывали проектную документацию и даже начали строительство судов.

"Строительство серии судов для промысла краба из 25 единиц позволит некоторым российским верфям, и в первую очередь дальневосточным, "обкатать" серийность, что благоприятно отразится на стоимости, сроках и качестве строительства, и в целом повысит конкурентоспособность отечественного гражданского судостроения. Это, в свою очередь, должно способствовать формированию заказов от российских рыбодобывающих компаний в дальнейшем, после выполнения инвестиционных обязательств победителями аукциона", - заявил ТАСС Дупляков.

Квоты

Половина квот на вылов ценного биоресурса распределяется в ходе конкурса между юрлицами и индивидуальными предпринимателями, а федеральный бюджет в результате реализации 35 лотов по вылову краба в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах получит 142 млрд рублей дополнительной прибыли. По результатам аукциона квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна распределены в обмен на строительство 25 судов-краболовов (аукцион по шести лотам на добычу глубоководных крабов не состоялся).