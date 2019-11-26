Резидент ТОР в Амурской области начнет выпускать пиломатериалы для стран Азии

ТАСС, 26 ноября. Компания "Русский витязь", которая в ноябре стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Белогорск" в Амурской области, в 2020 году начнет производство пиломатериалов, в том числе для поставок в Китай и Республику Корея. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального Минэкономразвития.

"Компания "Русский витязь" к весне начнет производство пиломатериалов. У продукции уже есть покупатели - первая партия отправится в Китай и Республику Корея", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, компания "Русский витязь" начала работать в районе Белогорска еще до получения статуса резидента ТОР. Его ей присвоили в ноябре. В проект уже вложено около 45 млн рублей, еще 15,9 млн рублей частных инвестиций привлекут в производство с получением статуса резидента. Новое производство также позволит создать не менее 30 рабочих мест.

ТОР "Белогорск" - одна из двух территорий опережающего развития в Амурской области. У нее агропромышленная направленность, за десять лет в нее планируют привлечь 1,4 млрд рублей инвестиций.