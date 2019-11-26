Власти Крыма рассказали о сроках создания совместной с Сирией судоходной компании

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Судоходную компанию для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Сирии и Крыма создадут не позже, чем через пять месяцев, сообщил ТАСС зампредседателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

В апреле Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, предусматривающий создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. В конце августа подписали соглашение, которое подразумевает возможность организации грузового сообщения.

"Я думаю, что в течение ближайших трех-четырех-пяти, может быть, месяцев мы выйдем на создание [судоходной] компании. Здесь самый важный вопрос - это эффективность ее работы. Никто не хочет создавать убыточное предприятие. Поэтому нам нужно отработать все, что связано с грузопотоком на Сирию и из Сирии в Россию - в Крым непосредственно, произвести необходимые бизнес-расчеты, после чего мы сможем запускать в строй такую компанию", - сказал Мурадов.

Вопросы транспортировки грузов морским путем, сообщил Мурадов журналистам, будут обсуждаться с Минтрансом Сирии в конце этого - начале следующего года во время визита представителей ближневосточного государства в Крым.

Сирийские бизнесмены, прибывшие в Симферополь на II Международную конференцию "The most к успеху: экспортный потенциал Крыма", предлагают создать регулярное морское сообщение между портом Новороссийска и портами Сирии, сообщил журналистам гендиректор организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта Сирии Ибрагим Медх.

О санкциях

Пакет санкций ЕС против Сирии запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с арабской страной, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный "черный список" включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели санкции против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым, людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.