{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Крыма рассказали о сроках создания совместной с Сирией судоходной компании

Зампредседателя совета министров региона Георгий Мурадов сообщил, что она появится уже в ближайшие пять месяцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Судоходную компанию для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Сирии и Крыма создадут не позже, чем через пять месяцев, сообщил ТАСС зампредседателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

В апреле Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, предусматривающий создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. В конце августа подписали соглашение, которое подразумевает возможность организации грузового сообщения.

"Я думаю, что в течение ближайших трех-четырех-пяти, может быть, месяцев мы выйдем на создание [судоходной] компании. Здесь самый важный вопрос - это эффективность ее работы. Никто не хочет создавать убыточное предприятие. Поэтому нам нужно отработать все, что связано с грузопотоком на Сирию и из Сирии в Россию - в Крым непосредственно, произвести необходимые бизнес-расчеты, после чего мы сможем запускать в строй такую компанию", - сказал Мурадов.

Вопросы транспортировки грузов морским путем, сообщил Мурадов журналистам, будут обсуждаться с Минтрансом Сирии в конце этого - начале следующего года во время визита представителей ближневосточного государства в Крым.

Сирийские бизнесмены, прибывшие в Симферополь на II Международную конференцию "The most к успеху: экспортный потенциал Крыма", предлагают создать регулярное морское сообщение между портом Новороссийска и портами Сирии, сообщил журналистам гендиректор организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта Сирии Ибрагим Медх.

О санкциях

Пакет санкций ЕС против Сирии запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с арабской страной, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный "черный список" включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели санкции против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым, людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.

Теги
СирияРоссияКрым
Реклама на ТАСС
СМИ: "дочка" Росатома поборется за право стать стратегическим инвестором АЭС "Белене"
Кроме нее, по данным газеты "Труд", в списке претендентов представлены предприятия из Южной Кореи и Китая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС